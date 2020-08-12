符曉薇宮外孕切除輸卵管　陳柏宇最擔心老婆心情

歌手陳柏宇老婆符曉薇（Leanne）第二胎宮外孕，需緊急切除左邊輸卵管。陳柏宇接受東網訪問時，坦言：「唔開心一定有，擔心Leanne心情多啲，始終唔係好識處理，有同佢再討論吓，關心佢心情。（Leanne係咪怕咗生BB？）佢唔係怕生BB，係擔心再次宮外孕。」

Leanne則表示疫情下未去覆診：「應該康復番啦，不過未覆診，因為個疫情所以唔敢出去覆診。（你分享了朋友人工受孕的經歷，你也會嘗試人工受孕嗎？)唔會嘗試人工受孕，順其自然，不過自然懷孕信心仲未完全好㗎，都會再嘗試。（老公的陪伴是否令你最窩心？）係呀！佢一路陪我入醫院，每日都過嚟探我，幫我處理屋企嘅嘢，會同我傾偈。囡囡Abigail唔係好知發生乜事。之前做完手術個一個月就好似坐月咁，媽咪日日嚟煲湯，煮飯照顧我。好感恩奶奶、媽咪和老公照顧。」

Leanne再於社交網透露詳情：「首先多謝大家嘅關心，然後解答下大家嘅問題，有網友問點解咁遲先知宮外孕，早啲去產檢就可以避免爆輸卵管，因為疫情底下，所以避免成日去睇醫生，所以遲咗去睇先搞到咁。第二大家問陳生點樣氹我，佢繼續做返自己，繼續搞笑 令到好緊張嘅氣氛變得搞笑。第二條片就係我準備入手術室，成日都冇飲過水同食野（嘢），勁口渴，護士幫我吊鹽水，陳生揸住杯水過嚟同我杯鹽水乾杯，雖則佢不嬲都賤格，但就係令到我笑返。我係醫院嗰幾日，佢日日都過嚟搵我，晚晚都同我FaceTime，我已經好足夠。第三張相就係做完手術嘅傷口，我做微創手術，開咗三個窿，個肚因為手術要吹脹，起碼一個月先完全還原，不過而（依）家我完全康復啦，多謝大家嘅愛，最後真係多謝媽咪個幾日照顧我，日日買餸煮飯煲湯比（畀）我，佢係一個唔識煮飯嘅人，上網搵資料之後煮比（畀）我，做完手術我勁虛弱，講嘢連氣都無，全靠媽咪靚湯，果然世上只有媽媽好。」