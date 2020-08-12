一文睇晒！木村心美穿搭術

「不老男神」木村拓哉和工滕靜香的大女兒木村心美Cocomi在今年宣布出道，與妹妹木村光希Koki一樣一出道就備受關注。同樣以模特兒身份出道的她不但成為了Dior日本區品牌大使，還陸續登上了不同時尚雜誌的封面，以「最強星二代」的氣勢打響頭炮。

自出道以來，心美就建立了個人社交帳號，不到5個月的時間就有185.8萬Followers，可見其人氣之高。心美經常在帳號中分享自己的日常，除了出鏡率極高的愛犬外，一套套的時尚穿搭都很值得我們留意，就讓我們來發掘一下元氣美少女的穿搭小技巧吧！

Oversized連帽衫

Oversized的衣服真是受到了很多女生的喜愛，簡單一套就可以展現超長美腿。Oversized連帽衫配上帆布鞋，充滿活力之餘也不失小女生的可愛。

特色小設計

白Tee + 背心牛仔長裙是常見的搭配，但高開衩的設計擺脫了固有感覺和長度所產生的沉悶，顯得更加活潑。在日常配搭中，只要在其中一個單品上加入一些小設計，就可營造出與別不同的感覺。

西裝套裝 + 花紋配件

一整套的西裝難免給人正式、呆板的感覺，這時就要在內搭、配件上加點小心思。比起純色的內搭、包包和鞋子，可選擇帶有花紋的圖案或喱士的設計，在嚴肅之中增添一些可愛或性感，建立更多層次形象。

連身裙 + 碎花 + 腰帶

近幾年很流行碎花元素，連心美都被它吸引，但是碎花的選擇也很重要，選得不好就容易變娘。心美選擇的碎花裙中，有一條是粉色配白色再加少量碎花的，配合簡單的吊帶設計，感覺特別清新優雅。另一條則是黑色配冷色的設計，綴以花卉圖案，展現不一樣的型格。穿搭上心美還示範如何利用腰帶去凸顯腰線和拉長視覺比例，令一身造型優雅中見帥氣。

背心 + 透視上裝

想打造出小女人的感覺，背心 + 透視上裝是很好的選擇，同色的搭配更像是同一套的服裝，而下身的配搭則反以保守為主，中和成熟的感覺。

善用格仔元素

格仔可說是歷久不衰的潮流元素，製成不同單品或剪裁都十分好看，百搭之餘在時尚與復古之間亦取得平衡，既有60年代的古典味，也有學生時代的青春感。