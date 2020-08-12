【咁矛盾？】程凱欣自覺安全有抗體　擔心復發唔敢同人食飯

新城知訊台執行總監程凱欣（Karen）上月確診新冠肺炎入院，留院及出院休息後，本周一開始返回電台復工。今日她與之前同樣確診的嘉賓主持何民傑（Raymond Ho）一同到電台開咪，問到精神不錯的兩人復工心情？ Karen表示好開心興奮：「因為同同事冇見幾個禮拜，佢哋有啲都好激動攬住我，呢個係人生一大考驗，開頭以為新冠肺炎唔關自己事，所以知道自己有事就難以置信，當初聽到呢個消息好暈，接受唔到自己確診，因為前一日先做完測試係陰性。」Raymond亦表示：「因為Karen確診前驗完係陰性，所以我就同佢一齊做節目，我哋都有戴口罩，但可能自己喺錄音室周圍摸啲嘢，就不幸確診，所以之後都會小心啲個人衞生。」

自我隔離3個月

Karen亦表示這個病很狡猾：「會好反覆，病情時好時壞，特別係同自己最親密嘅人先會受到感染，所以嚟緊3個月我都會盡量減少出街，唔敢同人食飯。依家都知道除咗口罩係最危險，所以唔會喺直播室除口罩，盡量喺自己房先食嘢，唔想其他人受到感染或交叉感染。」問到現時返回新城開工後可會擔心？她表示不擔心：「其實我哋兩個最安全，因為有抗體，而且公司都做咗好多高度消毒，全部同事都有做測試，亦買咗部體溫檢測機，外來嘉賓嚟又要填健康申報表，藝人訪問盡量用電話或zoom做。」她又謂DJ行A、B Team工作，一個在公司工作，一個在家工作，而因她是管理層，處理行政工作，所以一定要返回公司工作。提到施匡翹仍在隔離營，她相信對方咁後生，仍很快沒問題，問到之後可會叫她回新城開咪？她謂相信對方都要隔離一段時間，但可以用電話錄音做節目。

否認不准DJ戴口罩

而問到康復後身體狀況可有轉變？Raymond表示味覺及嗅覺轉變，現靠針灸慢慢調節回復正常，Karen就謂味覺差少少，而身體狀況回復8、9成，只是有時較攰，需要更多休息。講到之前傳Karen自己不戴口罩，亦不准DJ戴口罩，她表示：「其實疫情呢幾個月以來，我都冇強迫大家戴或唔戴口罩，因為係個人選擇，只係有時影相先會除一除口罩，我唔應該亦冇權利叫大家唔戴口罩做節目，我負擔唔起風險，不過同事做節目都有戴口罩。我戴唔戴口罩係會考慮側邊有冇人，同埋其實年頭開始我有玫瑰痤瘡，醫生叫我如果唔多人唔好戴口罩焗住，睇咗好耐西醫同中醫，後尾先紓緩咗，所以啲人話我唔戴口罩，我係有苦自己知。（覺得好無辜？）呢行需要新聞我都理解嘅。」她又透露此病令生命豐富了，兩人會在新節目《逆流而上》分享自身經歷。