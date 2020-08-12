謝寧女兒岑寧童疑寓所企跳　救護車送院

前港姐冠軍謝寧與岑建勳所生的28歲細女岑寧童，於今晨在油麻地覺士道1號德成台高處持刀危站，懷疑企圖跳樓。消防及救護隨即到場戒備，事主未幾返回屋內，惟她將自己反鎖在房中，現場人員恐其情緒不穩，談判專家其後亦到場協助。據了解，至下午約2時，事主態度軟化，已返回安全位置。

惟至下午2時許，據報女事主再次將自己反鎖在單位內，消防於2時27分再度到場時破門入屋，並由救護車將事主送往伊利沙伯醫院檢查治理，事件原因有待跟進。

東網致電謝寧，對於岑寧童企跳一事，她說：「阿女企跳是誤會同埋完全錯誤的，沒有這回事。她是身體不舒適而家裏傭人緊張打了三條九，所以才會有警察出現，才有這個誤傳。現在醫生已經來了和她檢查，會送她去醫院治療，所以問題並不嚴重，多謝關心！」

岑寧童是岑建勳的大女，岑與劉天蘭生有35歲大女岑寧兒，岑寧童尚有一妹26歲的岑寧樂，亦是謝寧所生。

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