IB攻略：SAT和ACT有何不同？

修讀IB課程，如欲到美國升讀大學，就要注意SAT和ACT，但兩者只能選其一，同學要看清自己需要才應考。（設計圖片）

SAT是指學術水準測試，而ACT就是美國大學入學考試，兩者只能考一個。SAT考試科目有Reading, writing和math。ACT 則有English, reading, Math和Science。可以見到明顯分別在於ACT有Science科學而SAT沒有，SAT則着重寫作較多。考試時間則SAT較長，分數成績是1600滿分，而ACT滿分則為36分。

何時需考SAT/ACT？

IB學生要看自己申請是提前申請（EA）或是一般申請（RD），同學要在申請前完成考試，即是9月/10月，並不是向IB那樣申請完後才考大考。同學要在升12班的暑假開始，申請截止多數是11月頭。

SAT/ACT考試會否因肺炎取消？

同學需要緊密留意肺炎情況，2020的5和6月的SAT考試，全球都取消。如果取消了，一般考試局都會安排補考，同學要留意時間表，如果同學現在是11年班，最好預先準備，在升12班之前考完SAT/ACT。

畢業美國大學能夠在美國工作嗎？

最後，學生要考IB，SAT/ACT，就業機會都是未來入學考量之一。擁有美國學歷絕對可以增加在美國就業的機會，但是當然不能擔保100%，還要看Visa申請，經濟情況，和人才需求。學生平時暑假和就學期間要積極找實習機會，為未來職業做好準備。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣