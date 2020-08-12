最愛孫悟空！鄧月平同蔡瀚億隔空傳情

藝人蔡瀚億（BabyJohn）與鄧月平（Larine）3年前拍賀歲片結緣，近日二人再於粵語版3D動漫動畫連續劇《西遊》，以及電影版《西遊之再見悟空》再次合作，分別聲演一對戀人白狼和龍女，不過由於分開配音緣慳一面，只能隔空「談情」。

《西遊》是全新故事，BabyJohn聲演的白狼是「新加入」的唐僧門徒，他謂﹕「角色本來係一隻狼，因為修煉人化咗，成為一個有武功底嘅狼人，不過佢漏口嘅。（漏口比較難聲演？）唔算好難演繹，因為動漫做得好仔細，眼神畫得好靚好真實，自己做都容易代入！」

至於鄧月平係首次為動漫配音，對於跟BabyJohn再聲演一對，她對此笑說：「疫情唔使見面都可以再續前緣，我聽『白狼』把聲咁熟口面，原來係 BabyJohn。」《西遊》角色家喻戶曉，若要揀一個人物做男朋友，問她會選擇誰？她笑說：「一定唔會揀豬八戒，因為太花心，我唔鍾意花心男仔，我會選擇孫悟空或者唐三藏。其實我幾鍾意佛系男仔，乜都唔講又心繫蒼生；孫悟空好百厭好曵，我自己有另一面都幾百厭，但唐三藏不近女色，所以都係選擇孫悟空，無謂誤人前途。」