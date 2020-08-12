挑機廢青安！盤點圈中至廢藝人　玩到火燒廚房未驚過

有睇《愛．回家之開心速遞》嘅觀眾一定熟悉入面嘅周嘉洛飾演嘅「金城安」，佢平時好食懶飛，一有機會就問屋企攞錢買波鞋，仲成日撞板又幫唔到手，即獲贈「廢青安」之美名，不過就成功帶挈周嘉洛拎咗「最佳男配角」，都幾威威，不過唔好以為係劇情咁簡單，要數圈中至廢藝人，原來都大有人在！

依家同樣有份做《愛．回家》嘅杜大偉，佢喺劇中就做「Peter」周圍撩靚女做花生友，不過都有「阿娟」（陳煒飾）做佢女友，而現實中，杜大偉都曾經係廢青，2001年佢備受無綫力捧，惜一朝得志變得懶散，唔Keep身材變肥仔，成日去蒲去玩，使好多錢，仲試過日飲夜飲，情緒、精神極差。好在最後佢畀好友古明華點醒，依家發奮做埋多間火鍋店股東！

同樣客串過《愛．回家》嘅藝人馮盈盈，佢早年都講過自己有家傭姐姐幫手，好少機會做家務，只會煮飯但就唔識洗衫、洗碗，可惜上《美女廚房》時就露晒底，廚藝都麻麻，不過佢就識整屋企大小電器，屋企嘅電視電腦有咩問題都係搵佢整，同埋依家大個女，好多家務佢都Handle到，決心搣甩「廢青」稱號！

大陸代表就有女星范冰冰細佬范丞丞及著名相聲演員郭德綱之子郭麒麟，佢兩個依家被封新一代廢青，皆因在內地綜藝節目《做家務的男人2》中，二人做室友，起居飲食烏龍百出，第一集炒餸時瘋狂加鹽及雞粉，之後整炒蕃茄蛋更加係玩到火燒煮房，鑊都畀佢哋燒到燶晒，真係激死人！