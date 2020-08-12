本日日本：札幌新酒店 市中心享綠色景觀

札幌市中心剛有新酒店ONSEN RYOKAN由緣札幌開業！酒店距離札幌站及狸小路分別約13及10分鐘路程，一大賣點是感受到大自然氣息，因為它的斜對面是北海道大學植物園，在房間就可以望到綠意盎然的景色，在市區算少有。設計的主題是北國旅宿，選用北海道產楢樹木材以及札幌、小樽等地經常使用的建築材料札幌軟石，感覺舒適，帶點禪意。共有182間客房，分10種房型，配以北海道產木材製成的裝飾和家具，簡約清雅。頂樓設有豪華的套房，可以在房間裏享受露天溫泉。

酒店同時設有住客專用的大浴場，露天風呂使用登別市Karurusu溫泉的泉水，另設有室內溫泉、桑拿、水風呂等，逛完街可以享受舒適浸浴。位於1樓的夏下冬上札幌餐廳嚴選北海道食材，提供炭爐製作的「原始燒」食品，海鮮、肉類、蔬菜等也可燒至香噴噴。早餐也有各式新鮮魚生提供，在北海道果然可以吃個痛快！

ONSEN RYOKAN由緣札幌

地址：北海道札幌市中央區北1条西7丁目6

房租：每晚每位4,400日圓起