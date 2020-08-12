黃淑蔓新歌造型百變過足癮　無懼疫情9月返英開學

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）新歌《猜猜我是誰》MV 完全貼合其古靈精怪性格，除了有多個從未試過的奇特造型包括黑寡婦、阿拉丁女郎外，她更要拉小提琴、彈電結他、打棒球，令拍攝時全程都開心又興奮，其中一個頸纏枕頭造型，她笑言十分適合煲劇用，不過因為枕頭的固定支架有一定重量，令她拍罷痛了一整天。

Feanna說：「本來《猜》是描述難以捉摸的少女心意，慨嘆誰人能猜透這位少女所思所想，我初初構思時以為導演一定會安排一位靚仔男主角嚟猜猜我嘅心意，點知原來係冇嘅，所以有少少失望。不過依家好似一個偵探故事咁可以試到咁多唔同造型、又玩結他小提琴，都過足癮嘅。本來有另外安排時間逐樣學，不過都唔記得七七八八，結果都係今朝一次過練咗半日惡補一下，但埋位時老師都話我似模似樣，唔似小提琴新丁。」

她又表示自年初赴英升學後，只能趁現在暑假把握機會幫新歌做宣傳，因為9月又要返英國繼續學業：「返嚟之後我都隔離咗十四日，不過香港人比較乖，大家都有戴口罩，而且我發覺強制戴口罩後，街上多咗靚仔靚女，因為大家都遮住半塊面，會幻想佢個樣係點嘅呢。（咁你戴口罩會唔會只化半個面妝？）唔得囉，咁食嘢、飲嘢點算？」