疫情下日本藝人廣告價跌！光希今田美櫻逆巿搶手

日本受到新冠肺炎嚴重打擊，藝人的廣告價亦有所調整。

日本受到新冠肺炎嚴重打擊，經濟轉差，廣告商投放廣告量亦急劇下降，藝人的廣告身價自然下跌，但有新紮女星逆巿成搶手貨。

日本雜誌報道，日本藝人的最新廣告酬金大致分5級，一級廣告酬金是6000萬日圓（約438萬港元）以上，取得一級廣告價差不多為諧星或名嘴，有明石家森馬、森田一義（Tamori）、松本人志、女星吉永小百合、新垣結衣、綾瀨遙、男星福山雅治、渡邊謙及男歌手矢澤永吉。

第二級是5000萬至6000萬日圓（約365萬至438萬港元），藝人有木村拓哉、北野武、石原聰美、中居正廣、上戶彩、北川景子、櫻井翔、渡邊直美等。據知，雖然經濟差，但有不少名嘴因有價有巿酬金仍企硬，但有不少事務所會稍為降價。木村近年銳意打開年輕人市場，除了在各個社交網開帳戶與年青人拉近距離，在疫情下也樂意降價拍年輕人廣告，他曾減價接拍非名牌男士護膚品廣告，也接拍漢堡包廣告等，一於密食當三番。

至於第五級廣告酬金是2000萬至3000萬日圓（約146萬至219萬港元），木村細女光希、今田美櫻及川榮李奈屬於這級，對象以年輕人為主，因為廣告酬金不貴，所以甚受廣告商歡迎。今田美櫻上半年的廣告合約多達以12份，成為逆巿中的奇疤。