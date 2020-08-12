德國好聲音　匠人手製萬元耳機

音響發燒友對音質要求極高，因此高端耳機一直有價有市，這也誘發到廠商們不斷投放資源以改善音質。

總部設於德國柏林的音響品牌Heinz Electrodynamic Designs(HEDD)，最近推出了旗下首款頭戴式耳機 HEDDphone ONE，賣點是自家研發的Air Motion Transformer氣動變壓器技術，其空氣流動速度較傳統線圈、平板振膜或靜電系統更高，配合VVT幾何形狀折置式振膜，令氣流透過多重Kapton疊層擠出，速度較以往快上4倍，令耳機能夠應付快速動態瞬變，藉此呈現更豐富的聲音細節。

德國工藝以精良見稱，此耳機於德國由人手生產，造工精密，質素先天已有保證。規格方面，其頻率響應為10Hz-40kHz，阻抗及靈敏度分別為42ohms及87dB，並配備Mini XLR作連接端子，適合配搭不同的專業錄音器材，最正是毋須「煲機」，就能呈現先天的最佳音色。當然一分錢一分貨，此耳機索價接近$18,000，耳機中算是個天文數字，不知它又能否引到發燒友們一擲千金呢！