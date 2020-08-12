尖沙咀撞到山下智久　鞏姿希集郵慘食檸檬

日本男星堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》收視破紀錄。香港ViuTV又重播木村拓哉經典劇集。日劇熱潮再度回歸，究竟喺香港女星心目中，有邊套日劇令佢哋留下最深刻印象，對佢哋又有咩難忘回憶呢？

鞏姿希：「以前細個嗰陣好鍾意睇日劇，特別係山下智久主演嘅劇集，好似《野豬大改造》同《求婚大作戰》等。嗰陣我同我嘅朋友都好鍾意山下智久，所以睇劇嗰陣好開心，好有戀愛嘅感覺，因為嗰陣好細個，同埋我讀國際學校，好少朋友會睇日劇，所以搵到一個朋友同我有共同話題，真係好開心。當時睇劇同時，都會留意日本讀書文化，覺得好新奇有趣。雖然同朋友好鍾意山下智久，但都冇咩特別話追星，但有次係尖沙咀撞到山下智久同佢妹妹旅行，我問佢係咪山下智久，佢話係，但再問佢可唔可以影相，咁佢就話嚟旅行所以唔可以，雖然當時佢戴住黑超，但真人同上鏡一樣咁靚仔。」

有個日籍男朋友的藝人陳約臨，表示一直都好鍾意睇日劇，以前最鍾意型男木村拓哉，依家卻被佐藤健取替。佢話：「由以前《悠長假期》年代已好鍾意木村，佢近期嘅《摘星廚神》都好正，真係好好睇，我每集都有喊。我覺得日劇啲藝人好靚仔。不過以前佢係第一位，依家變咗佐藤健，好鍾意佢演嗰套《戀愛可以持續到天長地久》。（睇日本係咪有助你學日本同男友溝通？）主要係因為佢哋靚仔，但都係學日文最快嘅途徑。」

張寶兒：「近期好欣賞木村拓哉嘅《Grand Maison 東京》（摘星廚神），好欣賞佢嘅演繹，好自然，入晒血。有啲小動作好精彩，好似佢覺得好味唔係用言語去表達，會用啲小動作，抬高頭用肢體動作去表達好味。同埋本身套劇亦都好勵志，劇情好簡單但好鼓舞，我係深夜煲劇，見到啲美食就更加覺得好睇。」

蔣家旻：「我呢排有追睇《悠長假期》，細個未睇過，但係木村嘅劇最鍾意係《戀愛世紀》，當中嘅愛情單純、內斂又有啲現實，好吸引人追落去，但又唔會憎恨劇中人物，同依家嘅愛情劇好唔同。」

余香凝：「我睇番《悠長假期》覺得真係好正，令我諗番起唔少嘅日劇，其中最喜歡嘅係《魔女的條件》，當時我係小學生嘅時候睇，瀧澤秀明都仲係小鮮肉，仲有松嶋菜菜子。套劇係講師生戀，呢個劇嘅主題曲《First Love》連我唔識日文，小學都已經識得唱，同埋，我同啲當時讀緊中學嘅表姐一齊追，一齊迷瀧澤秀明，一齊唱呢首歌，好難忘。」