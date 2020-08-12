霍克尼《三十朵向日葵》 成交價近1.15億港元

霍克尼坦言愛畫向日葵，因黃色是象徵希望的顏色，而這幅畫作更是藝術家回歸具象繪畫的超凡鉅作。（互聯網）

現年83歲的英國普普藝術大師大衞˙霍克尼（David Hockney），以風景人物畫作聞名於世，曾以《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》刷新最貴在世藝術家作品紀錄。早前霍克尼又憑一幅作於1996年的油畫作品《三十朵向日葵》取得拍賣佳績，以高達114,827,000港元成交，為西方藝術品在亞洲拍賣之第二高成交價！

不說不知，這位多產藝術家很喜歡向日葵，因為黃色是象徵希望的顏色，而這幅隱迹藝術市場近10年之久的畫作，色彩斑斕，乃藝術家沉醉於攝影美學10年後回歸具象繪畫的超凡鉅作，可謂極具代表性。

說到以繪畫向日葵而聞名的藝術家，相信很多人都會想起梵高（Vincent van Gogh , 1853 ~1890），自從1888年在法國南部居住，他就開始畫向日葵，有說前後畫了11張，包括1888年8月繪畫的《花瓶裏的十五朵向日葵》、現藏於德國慕尼黑新美術館的《花瓶裏的十二朵向日葵》（1889年）、以及1987年於拍賣會以24,750,000英鎊成交的《花瓶裏的十四朵向日葵》，後者更創下梵谷作品價格的紀錄。