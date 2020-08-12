昆凌喪剪長髮　阿女爆喊：我不要兩個爸爸

台灣女星昆凌一直長髮披肩，造型甜美，這天突然換上一頭短髮Look拍照，連女兒小周周看到也忍不住喊了出來：「我不要兩個爸爸！」

是次昆凌大膽一嘗男仔頭造型，她也不禁笑說：「我這次做了中性極短髮造型，剛剛跟我女兒視頻通話的時候，她好驚訝，大喊她不要兩個爸爸，這就是我講的習慣印象。」

昆凌說若擁有另一種性别特質的人，反而更有魅力，就像心思細膩又專注的男性、或果敢帥氣的女性，將不同性别的優點學習起來，令人覺得更特别。昆凌外表溫柔，但自言真實的自己，不像外表温柔和柔弱，她從小便很向外好動，特别喜愛沖浪等刺激運動，但曾試過沖浪意外受傷，加上現在做了媽咪，變得更加堅強及小心奕奕。

剛剛26歲生日，昆凌說：「25歲的時候，我希望自己重新回到學生身份進修，這一項算是完成了一半，26歲的自己，我期許可以當一個完美的媽媽，在他們長大以後回想很多有趣的回憶是和媽媽一起的；還有我希望能把我所熱爱的事業做得更好，保持初心；另外，我希望在新的一歲，想要完成的事，都能帶着熱情立刻去實踐！」

昆凌對工作搏殺，她曾經講過為了《摩天大樓》拍試鏡片，當時產後不久，她仍撐着身體，甚至坐在輪椅上拍片，她说：「老公（周杰倫）叫我坐着拍就好，所以我就對鏡頭露出幾個殺手凶狠的眼神，還擺出幾招開槍的姿勢，坐在輪椅上旋轉。」