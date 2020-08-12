大宅任鳥飛　陳庭欣呻爆：櫃頂好多屎

藝人陳庭欣（Toby）及魔術師甄澤權（Louis）到一間雀鳥舖進行直播，Toby表示由三月到現時，每逢星期三晚都會進行關於雀鳥的直播，粉絲愈來愈多，又會邀請不同朋友上來做嘉賓支持。Louis就表示養了白鴿超過10年，現時得番四隻，又自爆一次失鳥的經驗：「嗰次我喺馬場綵排表演，嗰度有個窿，佢就咁飛走咗，綵排完就周圍搵，搵咗三、四個鐘，終於喺後面嘅樹林搵返佢，所以都同Toby上次感同身受。」他又透露養的白鴿其實是斑鳩，在港要攞牌才可養。

Toby就透露一手一腳打點直播：「要抽時間做live，又要諗請咩嘉賓同幫sponsor禮物影相，又自己搬貨，今次張poster都係我自己整，喺疫情下都學咗好多嘢。（叫男朋友幫手或教你？）我教番佢呀，佢有sponsor我嘅，有時我幫佢勾番啲禮物出嚟。」Louis亦謂疫情期間研究新魔術，又將教學及表演搬上網。而講到Toby拍片其愛雀在家周圍飛，見到其大屋及酒櫃，她笑言：「因為啲雀細先顯得屋企大，有啲人覺得做寵物雀冇咗自由，希望佢哋每日喺屋企都有得飛，不過預咗櫃頂上面就會有好多雀屎，同埋因為佢哋愈嚟愈重，搞到有盞吊燈每日都會變形。」