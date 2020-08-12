兄弟代父還賭債千萬　王子遭大耳窿上門追數

王子代父還賭債已經有千萬元新台幣，但仍遭大耳窿上門追數。

藝人鄧麗欣的台灣男友邱勝翊（王子），由演出節目《模范棒棒堂》出道，憑着一臉帥氣組成棒棒堂（Lollipop）和JPM組合，紅極一時擄掠不少粉絲的心。出道14年演藝事業成績有目共睹，惟昨日有消息傳出，多年來他與藝人弟弟邱宇辰（毛弟）多次為從商的父親還債，款項高達千萬元台幣。

兩年多前更有人到其前唱片公司討錢，幸好當時王子外出不在公司。有指在父債子還的情況下，王子至今仍未有能力置業，只與弟弟在台灣租地方同居，而他身邊最有價值的一部用作獎勵自己而購入的房車，不時借給弟弟使用。

據知，身為長子的他對於父親的債務沒有怨言，深感為父背上重責是自己的責任，而家人亦未有因債務而影響感情，每年4月他的生日都會與爸媽親友一起聚會，早前更請眾人到青島旅行。

有消息指邱父因賭傅而欠下債務，但亦有指王父因生意失敗，向高利貸借下百多萬元債務，但因多次無法償還，高利貸轉向王子埋手。多年來已還掉千萬台幣但事件仍未完結，有指王子與毛弟商量過後，認為已再沒有能力負擔巨債，希望能到此為止。