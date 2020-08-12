演壞女人被誤會！范文雅鑽研煲湯　箍實男人心

無綫藝人范文雅憑旅遊節目《3日2夜》打響名堂，轉入劇組後多數演繹與內斂性格相反的角色，例如壞女人、性感秘書或闊太等，她坦言曾被不相熟的朋友誤會人如角色：「自己做咩角色都冇所謂，但唔識我嘅人係 會有少少誤解，好彩認識後就改觀。我又唔怕被定形，反而好開心因為見 到我就諗起角色，即係做得好。」最想有機會做癲婆角色，挑戰自己。

最緊要啱傾啱Channel抗疫期間，范文雅都留在家中，屬「宅女」的她愛煲劇、煲湯消磨時 間，她笑說：「人哋話女人係水造，我真係好鍾意飲水、飲湯，朋友都話 我係『水怪』！我隔日就會煲啲簡單湯水滋潤一吓。」自言單身的她亦認同要箍實男人心，要先掌管男人胃：「識煮餸、煲湯都係優點 嚟，哈哈！依家緣分未到，仲等緊上天安排。我覺得最緊要相處舒服，啱傾啱Channel，有啲朋友成日講笑話收唔到我個Channel，可能我喺澳洲返嚟，有啲地道Gag有時唔係太明。」

至於擇偶條件，范文雅表示不介意是否靚仔：「靚仔反而冇安全感！最重要畀我安全感，希望盡快有啦！自己都到適婚年齡，都有好多好熱心嘅朋友介紹緊。」