40億千金初體驗！蔡頌思難忘住二星級酒店

早前退選港姐的「40億千金」蔡頌思（Jocelyn），稍後要到橫店拍攝網絡電影，她要先在上海隔離14天再在橫店隔離7天。已身在上海隔離的她，坦言由搭飛機到入住酒店都非常難忘：「搭飛機已經好緊張，因為好耐冇搭，全個機場都好少人，我戴咗眼罩、防護衣同好厚嘅口罩坐飛機，真係好煎熬，可能太焗有啲缺氧，整個機程好頭痛。」

她落地後做完核酸檢測，及取回行李就直接前往隔離酒店，酒店是以抽籤分配而不能自己選擇，最後她很不幸運地被安排入住了一間二星酒店，走廊的地面凹凸不平，房間亦不足一百呎﹕「我好唔好彩，其他朋友都住得比較好，可能我本身期望過高，所以落差咁大，但我住咗一日，其實自己抹完乾乾淨淨都似大學宿舍，只係空間較細，其他酒店有提供埋日用品，但呢間冇，我入住前買咗一大堆日用品，呢個都係一個好好經歷，我咁大個女第一次住兩星酒店，有啲內地朋友不斷咁笑我，佢哋話呢間酒店好出名，佢哋內地人都唔會揀。」

另外酒店會提供一日三餐，但因蔡頌思不能吃紅肉同澱粉質，故她自備了大量的真空雞肉、雞蛋及魚等。問到在隔離期間會做甚麼？她說：「我都有心理準備，主要係做運動、拉筋同做倒立，我之前拍咗好多片，諗住用呢段時間剪片。」