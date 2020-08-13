東方日報C1：老婆宮外孕爆輸卵管　陳柏宇慰妻再造人

歌手陳柏宇（Jason）的老婆符曉薇自爆因宮外孕痛失第二胎，要切輸卵管保命，全靠她口中的「賤格」老公陪伴面對女人最痛，感激他幫忙湊女及安撫其情緒。Jason謙稱不是100分老公，笑言獨力撐起頭家不辛苦只怕窮，又抵死表示不會讓太太「恃病行兇」，必定再努力造人！

Jason與KOL老婆符曉薇（Leanne）結婚3年，育有快滿兩歲的囡囡Abigail，他們一直想再追B，惟Leanne昨日在社交網驚爆曾小產！原來她5月時再度有喜，可惜懷孕至第5、6周時，腹部劇痛兼日日出血，其後醫生診斷為宮外孕，胎兒着床在左邊輸卵管致其爆裂，要緊急接受手術切除該輸卵管保命。Leanne上載手術後的傷口照，透露接受微創手術要吹脹肚皮並在上面開孔，現時已回家如坐月般靜養，同時感激奶奶、媽咪及老公無微不至的照顧。

幻想BB仲喺度

Leanne在社交網剖白痛失骨肉的心情，直言身體的傷口不及心靈受創， 自責及失望到難以面對現實：「真係好想有另一個BB畀Abi……好記得當時做完手術，我諗BB可能仲喺度，可能只係爆咗輸卵管，我畀咗好多可能性自己……」她透露有朋友試過兩次宮外孕不幸流產，但對方很堅強，現已為人母，所以領悟到不應「困死」自己。而她亦已走出陰霾，公開小產是想向同病相憐的媽媽發放正能量，又在網上回應網民慰問，當中有人提出若她當初及早做產檢，或 可保住輸卵管，她無奈地說：「受疫情影響避免成日睇醫生，遲咗先 搞成咁。」

受訪時，Leanne表示身體無大礙，已開始在家做運動及食健康食 品，問到可有信心再懷孕？她坦言：「驚呀，因為再有宮外孕機會率高，但遲啲會再嘗試。（會試人工受孕？）唔會，順其自然，不過未完全有信心自然懷孕。（囡囡知情？）佢唔係好知發生乜事。」

兩頭騰睇住頭家

至於Jason昨日受訪，坦言老婆小產令他們大受打擊，但不得不理性面對：「太太切咗一邊輸卵管，喺冇選擇嘅情況下，無可避免。（係咪好傷心？）我好傷心，佢有喊，嗰刻唔係諗冇咗BB，而係關心太太心情。（怕佢抑鬱？）佢唔會。」老婆住院期間，Jason努力搞笑紓緩氣氛，日間去醫院探病，晚上則透過FaceTime慰問，又要照顧囡 囡，問到是否很頻撲？他說：「唔嫌辛苦，我最怕窮啫，只會擔心冇錢！」

曾笑言「老婆當狗養」的他再分享夫妻之道，明言Leanne仍在休 養病，但他不會刻意「忍」：「平常心對待，唔會喺佢面前刻意表現得開心或唔開心，好似平時咁囉。我明白佢嘅心情，所以亦要畀佢知我有唔開心，總之唔好畀佢以為自己大晒，呢個係好高嘅技巧！」談及Leanne打算疫情後再追B，他坦言知道老婆現時較難受孕，但舉腳 贊成再生：「一定會再努力！」

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