白羊：社交及事業運回升，聯誼會友，有助招引發展良機，求職、謀事等，宜積極爭取。

金牛：公事及工作壓力雖然持續較大，但事業運稍佳，求職、謀事等機遇不乏，宜積極。

雙子：人氣轉佳不少，出門、公幹、出勤及海外項目等或有阻滯，開單、簽約卻甚利好。

巨蟹：家庭及夫妻關係或較不穩，但人氣稍佳，多交流及聚會助增進情誼，宜加以善用。

獅子：社交及戀愛運較佳，約會、聯誼等較愜意，但人氣略為不穩，宜多作協調多包容。

處女：體能略為轉佳，工作進度將較平穩，有助維持進度，以及增取上位良機，宜主動。

天秤：人緣及桃花運稍佳，感情及親子關係雖隅有不穩，多交流將有助改善和增進溝通。

天蠍：精神及情緒回穩，狀態較佳，出勤、公幹及海外項目等，進展將較理想，宜積極。

人馬：偏桃花較重，戀愛運不穩，但夫妻關係轉佳，已婚朋友，可借親密活動增進情誼。

山羊：人緣及財運較佳利開單、簽約。事業運不穩，謀事或求職，宜保持沉着多予耐性。

水瓶：人氣不俗，工作運較佳，但出勤、旅行、出門及公幹等或有阻力，宜保持靈活。

雙魚：精神狀態轉佳，人緣、桃花及社交運佳，聯誼會友較能盡興，並能招引戀愛良機。