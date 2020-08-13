入讀世界頂尖藝術大學不是夢

【特約報道】英國一直是港人留學的熱點，不少於QS世界大學藝術及設計學科名列前茅的大學都位於英國，其中倫敦藝術大學（University of the Arts London，簡稱UAL）更於2019及2020年連續兩年獲得世界排名第二，是世界公認頂尖的教學研究學府，也是很多有志於發展藝術創作的學生夢寐以求入讀的大學。

很多學生對於作品集的製作都只是一知半解，令到他們申請入讀一些頂尖的藝術設計大學時有阻滯。有見及此，天麟教育（UAL授權香港及澳門招生代表處）旗下的天麟學校採用西方教學模式，舉辦的西方藝術設計課程獲國際認證，內容參照西方藝術設計院校。天麟學校的師資包括UAL畢業的優秀設計師，以教授作品集設計為主導，體現作品的個性及獨特性，啟發並培養學生的藝術創作思維，為一眾對藝術設計感興趣的學生打開了大門。而過往大多畢業生更獲得UAL的錄取資格，一圓藝術設計夢。

天麟學校除了西方藝術設計課程，更設有暑期課程及度身訂造的藝術課程，為學生提供多元化學習藝術創作的途徑。

學校名稱：天麟學校

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