【健樂事】高纖保健康　「薯」不簡單

一個中型薯仔含有120卡路里（約半碗飯）及3克膳食纖維，有飽肚感之餘亦不易致肥，但前提是不能以煎炸方式烹調，如果變了薯條，不但無助收身，食得多更易致肥。（互聯網）

好多人聽到「薯仔」，不期然聯想起薯片、薯條、薯角、薯圈等香口食物，因而產生誤解，以為它是致肥的壞東西，其實別稱「薯仔」的馬鈴薯是一種非常健康的食材，趁下星期三（8月19日）是National Potato Day，大家一於齊來上一課營養學，認識一下薯仔的好處吧！

好處1：助收身

沒搞錯！只要以水煮、燉、焗、燜等健康方法炮製，薯仔不但不會致肥，還有助收身！理由是薯仔雖然含豐富澱粉質，但熱量不高，以一個中等大小的薯仔為例，只含120卡路里（約半碗飯），而且一點脂肪也沒有，飽腹感指數卻是白麵包的3倍，有利控制食量。

好處2：防便秘

薯仔是高纖維食物，一個中等大小的薯仔，纖維含量相等於二分之一碗青菜。如果連皮進食（紅皮薯仔及白皮薯仔適用），更可讓身體攝取更多纖維素，有效刺激腸道蠕動，有助正常排便。

好處3：強心臟

薯仔含豐富鉀質，有研究指出，這物質有助降低血壓，因此薯仔被建議列入DASH（Dietary Intervention to Stop Hypertension）餐單，幫助有需要的人士以飲食控制高血壓。

好處4：消水腫

高鉀的薯仔，可將多餘鈉質及水分排出體外，有助消水腫，亦可幫助維持肌肉收縮功能，並有效預防抽筋。

好處5：抗氧化

薯仔含維他命C，具抗氧化功效，可修復受損組織，抑制自由基活動，因此有防癌作用，而且維他命C能提升鈣質吸收及促進骨膠原合成，保持皮膚柔韌，對骨骼健康尤為重要。