【忍咗16年】44歲小肥宣布出櫃　淚灑節目認同志身分

44歲歌手小肥（徐智勇）入行多年緋聞極少，早年網民發現其社交網追蹤多位健碩男，被質疑係同性戀，但當時小肥即否認：「我唔係基，但唔歧視同性戀。」日前小肥喺節目訪談中終於承認同志身份，宣布出櫃。當主持問小肥被記者追問係咪鍾意男人，會點樣回應嘅時候，小肥表示：「未準備好，其實一路都驚，心裏面有啲負擔...我其實到28歲先確定某啲嘢，28年，我都一直否定緊自己某啲嘢，習慣咗，同埋一個恐懼，自己都驚咗，如果承認咗某啲嘢會點呢？」

佢又提到2017年製作專輯《睡前服》時，監製康家俊曾指專輯主題係「坦白」，佢認為應該為自己嘅歌帶出一啲意思，理應實行：「佢哋都有問我，如果他朝一日，記者再問你會點呢？我想坦白，但係好難衝破，唔知點解。」當主持問到小肥係咪承認自己嘅性取向，佢自然點頭答：「係呀！」當吓嘅「坦白」小肥自己都嚇咗一跳，慌張話自己未準備好去面對，更忍唔住於節目中流淚。

今日小肥於社交網發文表示仍「驚魂未定」：「嚇親大家，唔好意思。仲好緊張，但我自豪。」唔少粉絲及藝人陳慧敏、方力申紛紛留言力撐，為佢出櫃行為感到驕傲。

小肥接受東網訪問，對於公開出櫃，他說：「要講都講哂喇！我暫時唔想用呢個題目搏宣傳放大自己，多謝！」