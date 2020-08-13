冬瓜煲鰂魚　飲完會脫水？破解相沖食物傳聞

一直以來，坊間都有不少關於食物相沖的傳聞，認為胡亂配搭食材會危害健康，中醫師何慧潔解釋，其實很多傳聞都是謬誤，她說：「最多人擔心的是菠菜和豆腐，認為同時進食會生結石，但這個說法其實並不正確，因為菠菜含有草酸，而豆腐則有鈣，如果一齊食的確會減少人體對鈣的吸收，但除非食非常非常多，否則亦毋需擔心草酸鈣形成結石，而且亦有破解方法，就是先用熱水烚菠菜，令草酸減少，就不用擔心減少對鈣的吸收，或者形成結石。」

除此之外，亦有不少人認為人蔘和蘿蔔相沖，何醫師說：「很多人擔心蘿蔔會破人蔘的氣，特別是食中藥時，如果方劑內會用到人蔘，就會問醫師可否食蘿蔔，其實人蔘是大補元氣，中醫角度有補氣作用，而蘿蔔或內服子則有破氣化痰的作用，這裏說的破氣，是指令到胃脹胃滯的氣化，並不是補充免疫力的氣或令肺氣減少，所以兩者其實可以一齊食。」

第三個謬誤就是冬瓜和鰂魚一齊煲湯，有指這個做法會令人脫水或減少營養價值，何醫師說：「這個說法絕對錯誤，中醫角度冬瓜有清熱袪濕作用，可以袪水腫，至於鰂魚則有健脾和袪濕的功效，以中醫角度來說，對於脾虛水腫的人士，我們甚至會教他用冬瓜、鰂魚煲薏米，但可能是以訛傳訛，把利水袪濕的作用誇大成脫水，所以才有這個謬誤。」

以下3款湯水均適合炎熱的夏天飲用

冬瓜蓮葉薏米淡菜湯

材料：冬瓜、蓮葉、生薏米、淡菜、瘦肉

功效：清熱、袪濕、利水，夏天飲用亦有消暑和不容易水腫的作用

蕃茄薯仔魚湯

材料：蕃茄、薯仔、紅衫魚/時令魚、生薑、陳皮

功效：入口略帶酸味，夏天可以健脾開胃，有補中益氣的作用

紫菜豆腐肉碎滾湯

材料：紫菜、豆腐、肉碎

功效：紫菜和豆腐有清熱袪濕作用

加上肉碎

味道可口又有消暑作用