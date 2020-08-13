大牌筆電第八代　硬淨夠黑薄

Lenovo出品的商務型筆記簿電腦向來予人穩打穩紮之感，最近廠商推出第八代ThinkPad X1 Carbon，沿用經典的簡約霧黑造型，並一如上代以碳纖維作為機身材質，通過12項軍事級要求及超過200種品質測試，加上防潑水功能，嚴峻環境下依然運作正常。

新機的厚度及重量維持在14.9mm及1.09kg，以一部14吋屏幕的筆電來說算是輕薄，外攜使用十分方便。最難得的是介面依然豐富，計有2 個 USB 3.2 Type-C 、2 個 USB 3.2、1 個 HDMI 1.4b及1個耳機/ 咪高峰複合埠，並可另購WWAN插槽，藉此支援4G網絡，在沒有Wi-Fi的區域也可流動上網。

X1 Carbon第八代的屏幕提供全高清(1,920×1,080)至4K(3,840×2,160)多個解像度選擇，均採用IPS材質，有着可視角色高、色域高等優點。最高階的4K版本更對應Dolby Vision及HDR技術，具備500nits亮度與 10bit面板配置，畫質進一步提升。而無論哪一個版本均內置Dolby Atmos喇叭系統，透過2個向上發聲的高音喇叭及2個向下發聲的低音喇叭，營造出全景聲效果，睇戲音效相當不俗。

商務用戶經常打字，此機搭載全尺寸鍵盤，孤島式按鍵回饋感十足，長打未覺手指痠軟。反而TouchPad就依然過硬，控制鼠標還是用小紅點TrackPoint較方便。保安功能是另一賣點，除內建指紋辨識器外，視像鏡頭上方還設有ThinkShutter鏡頭蓋，不用時可把鏡頭整個遮蓋，進一步保障私隱。硬件方面，最高搭載第10代Intel Core i7 vPro四核心處理器、16GB LPDDR3記憶體及2TB PCIe SSD，全屬目前旗艦級筆電配置。另外，續航力長達19.5小時，並配備RapidCharge功能，一小時即可充電80%，啱晒講求效率的香港人。

當然它的缺點也頗為明顯，例如外形太大路，缺乏個性；接近萬三元的定價過於高昂；沒有microSD讀卡器及獨立顯示卡等等。惟機身輕巧硬淨同時性能超卓的商務筆電市場選擇着實不多，預算充足可把它列入考慮之列。

<規格表>

處理器︰最高搭載第10代Intel Core i7 vPro四核心

記憶體︰最高搭載16GB LPDDR3

儲存空間︰最高搭載2TB PCIe SSD

屏幕︰最高搭載14吋IPS (解像度︰3,840×2,160)

顯示卡︰整合式Intel UHD Graphics

對外連接︰WiFi 6、BT 5.0、2 x USB Type-C、2 x USB 3.1、1 x HDMI 1.4b

尺寸︰323× 217×14.9mm

重量︰1.09kg

續航力︰19.5小時

作業系統︰Windows 10 專業版