吳彥祖爆郭偉亮馮德倫嘈大交　張栢芝竟然喺度打木人樁！

男星吳彥祖長居美國勇戰荷里活，最近接受音樂人好友Jerald（陳哲廬）嘅網台節目《本週Jer住你》分享近況兼大談藝演事業，除咗自揭放棄大陸「金場」返美國發展嘅原因，佢仲爆Eric Kwok（郭偉亮）曾與馮德倫（Stephen）喺謝霆鋒屋企嘈大交，最爆笑係當時舊愛張栢芝竟然匿埋一邊打詠春！

吳彥祖講番同Jerald相識嘅經過，二人初次喺謝霆鋒屋企見面，當時Eric同馮德倫為討論啤牌嘅規矩而嗌交：「以為係講笑嘅，但發展到一個地步係冇人覺得舒服。」雖然過咗咁多年，但Jerald記憶猶新，竟然連爭論話題係「蛇食三條」定「三條食蛇」都記得，仲話聽到有人被摑一巴，然後吳彥祖話：「好似係Eric不斷喺度講笑講笑，然後Stephen突然爆，我識佢咁多年冇見佢係咁，所以我都好愕然，我以為係假嘅添，我以為係玩吓，但我見到佢手震先知係真。」之後霆鋒做強硬「和事佬」，嘗試以怒氣去制止二人繼續爭論，Jerald仲模仿霆鋒當時嘅說話：「你係我兄弟，你又係我兄弟，唔好X嘈喇，得唔得呀！」

正當一片混亂嘅時候，張栢芝竟然喺側邊打詠春木人樁，仿佛活喺平衡時空，場面非常有搞笑。吳彥祖憶述：「你記唔記得霆鋒有啲詠春嘅嘢喺側邊，我記得佢哋嗌緊交嘅時候，Ceci（張栢芝）就喺度練緊詠春，我當時真係覺得好奇怪，唔知發生緊咩事，個個人都鬧緊交，但栢芝喺度打緊詠春個木人樁，我同你好似係唯一正常嘅人。」