周永恒打鬥案提堂　CCTV證據未能開啟延至下月再審

現年36歲的周永恒去年12月於尖沙咀打架被捕，被控一項在公眾地方打鬥，案件今早在九龍城裁判法院提堂。以全黑造型包到冚的周永恒，上午約9時現身，不發一言急步進入法院。

周永恒在庭上表現略為緊張，不時四處張望，輪到他應訊時便上前到被告位置，辯方發言指因由警方呈上的便利店CCTV證據光碟，有檔案仍然未能開啟，而向法官提出押後再訊，希望等候證據齊全一併審理，為免影響判刑，控方亦即場表示沒有反對，法官逐安排案件於9月17日同時間、地點再審，周永恒獲准繼續擔保。

約十時半，周永恒在律師陪同之下步出法院，明顯見他神情輕鬆，邊落樓梯邊跟律師傾偈，見到傳媒一刻說：「多謝關心！」然後又應傳媒要求停低影相，問到會否擔心判刑？他說：「冇擔心過，有CCTV睇呀嘛！」身旁的律師聞言上前叫停周永恒不能多說，怕影響案件，周永恒即乖乖封口：「唔講得咁多住呀！多謝關心！Bye Bye！」

控罪指，被告周永恒於2019年12月10日凌晨時分，在尖沙咀樂道的一間便利店，與一名李姓男子非法打鬥被捕。

案件編號：KCS512982/2020