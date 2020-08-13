結合FlyEase技術 　波鞋「走帶」

要創作一款可以讓波鞋界傳頌多時的波鞋款式，除了外觀設計要夠靚之外，有否將一些劃時代的設計元素滲進鞋款亦同樣重要。過往Nike所推出的Air Max、Flyknit及Nike Adapt等鞋款，早就成為波鞋界的殿堂之作。2015年由Nike設計師Tobie Hatfield經歷數年專注研究設計出Nike FlyEase技術，採用環繞式拉鏈設計應用到籃球鞋款上，以嶄新的穿脫方式為新世代波鞋建立一個全新標準。

經歷多年來不停將Nike FlyEase技術革新改進，今個秋季品牌就同步推出包括：Air Zoom Tempo Next% FlyEase、Metcon 6 FlyEase、Air Zoom Traverse（GS）及VaporMax 2020等多款融入Nike FlyEase技術的設計。各鞋款分別配搭魔術貼、拉鏈及索繩等不同繫帶方式，務求為不同類型鞋款帶來最輕鬆方便的穿脫方式，突破傳統規限，以提升穿着者於生活上或運動場上的便利性。