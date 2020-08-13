靈敢侶情：香港需要能解決問題的人

寫這篇，或許會被讀者罵，但衡量過後，我仍然想寫。

最近，食店在晚市禁堂食、又少人出街用膳的市況下，為求生存，平日不做外賣的也紛紛做起來。站於經濟角度去看，這可是理所當然，相信沒有人會想見到處處結業，令更多人失業。

可是，從報章得悉，這便帶出另一個問題：外賣盒不環保。

我是一個有問題就會想辦法解決的人，就外賣盒一事，我真的有去了解，發現以紙做的外賣盒非常貴，是膠盒的五至十倍價錢。或許，若商戶願意一次購下更多，例如上萬個、十萬個，價錢便相宜一點。但若訂那麼多，小店舖位幾百呎，又是否存得下？

有人提議：要求食客自攜飯盒吧！這不就成了嗎？

是的，若食客願意出街的話。

現在疫情不穩，每個人都擔心，丈夫能上班餬口的也會勸太太減少外出，這種要求食客自攜飯盒的做法，又是否可行？抑或，可以要求外賣員先到客人的家取飯盒，然後拿回店，煮好後再送過去？那這份工時誰去負擔？是食客還是店東？在這個經濟之下，如店東還加價，會否被熟客埋怨沒良心？

想到這裏，我不禁嘆氣，我真的想不出辦法。點出問題真的很容易，要解決則很難。

其實，現在大家都在盡力過每一天，有的一家四口一個成年人失業、有的齊齊失業、有的收入大不如前、有的雖然沒事但天天還要驚着逼車上班，大家都在擔心中過日子。為何就沒有人為這一大群每天都過得擔驚受怕的市民提供如何自處的方法、或者一點安慰？至少令大家在無力的生活之下，不用百上加斤。

香港是我們的家，不要因為今次而氣餒，然後想到不如離開，香港需要人才，需要懂得在點出問題前便想到解決辦法的人才。暫時，請大家好好生活，保護自己和家人，能做到的事出心出力去做，例如把外賣盒重用、用來放零食、放洗碗棉、或者拿來跟停學的小朋友做勞作。我小時候便用過外賣盒做掛飾、風鈴和書籤，風鈴當然沒聲響的，但看着也開心。而未能做到的事，請不要因此而責備他人、或者令自己不好過。

齊心，事才成。每個人緊守崗位，做好自己，只要每個人都好，大家的生活才有機會回到正軌，過得更好。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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