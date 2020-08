台灣天王嫂昆凌每年生日都獲老公周杰倫(周董)花盡心思為佢慶祝,尋日27歲生日嘅昆凌,獲老公舉行懷舊生日派對,見壽星女着住粉紅色滾軸溜冰鞋亮相,充滿少女味,而周杰倫則貫徹Chok爆一面,同成班朋友影大合照。

網友讚場面似足拍MV咁靚,周董以英文喺社交網留言:「Wishing for my birthday girl to be happy everyday(希望我嘅壽星女每日都開開心心)…」今次生日派對貫穿兩個時代,上午是六、七十年代,而下午是二、三十年代。

唔少網友大呼昆凌真係嫁得好又幸福,每年都有老公咁樣悉心安排過生日。