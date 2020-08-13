混血KOL抽水嘲BBC蛋炒飯片　索樣似足候選佳麗謝嘉怡

原來香港有咁正嘅混血KOL，小編已followed！

最近網上瘋傳《BBC Food》年前一段「蛋炒飯」教學影片，片中印度裔主持人Hersha Patel煮飯手法有別於亞洲人習慣，唔單止將煮好嘅白飯過冷河，仲用笊籬隔水，馬來西亞網紅Uncle Roger睇唔過眼，拍片狂嘲諷，影片至今有1050萬次點擊瀏覽咁多！

估都估唔到，最新影片中Hersha同Uncle Roger竟然嚟個合作，Hersha冇因為被華裔網民嘲罵而嬲，反而以超強EQ現身鏡頭，更再次煮一炒飯，獲網民大讚有進步。而香港KOL J Lou亦有喜現身，越洋同佢哋玩視像，皆因J Lou亦有拍片抽Hersha水，片中J Lou化身四眼妹，以唔咸唔淡嘅廣東話做評論，表情多多，相當生鬼，更自稱係「Rice Queen（飯后）」，真定假？食飯食到你咁瘦！

J Lou係香港土生土長嘅中法混血兒，擁有索爆鬼妹仔樣，靚樣似足今屆候選港姐謝嘉怡，仲有一副S形火辣身材，社交網擁37.1萬粉絲追蹤，不時網派福利圖，毫不吝嗇晒美好身段，性格果然鬼妹仔！

J Lou嘅頻道咩類型影片都有，化妝、食嘢、旅遊等，平日除咗會孖住男友拍片，最近仲搵爸爸、媽媽一齊出鏡，趣味元素十足。