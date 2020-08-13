好鍾意演戲！郭富城被封「演癡」內心悸動

第39屆香港電影金像獎因疫情關係而取消直播頒獎禮，改為網上公布，而該紀念特刊已制作完成，書中包括多位提名及得獎者的感言。今屆主席爾冬陞稱由於疫情而無奈要中斷連續舉辦三十八年的頒獎典禮，只能以「遺憾」二字形容。

憑《麥路人》提名男主角的郭富城表示曾在美國一個頒獎禮上，大會在介紹他出場的短片中以一個瘋狂熱愛演戲的「演癡」來形容他，當時他內心很是悸動，因為他真的很熱愛演戲，有時會為演好一個角色而入魔地沉迷。他今次為角色刻意減肥及捱餓，使自己更貼近角色。

另憑《少年的你》奪最影后的周冬雨笑言當爾冬陞主席宣布女主角獎時，正在拍戲的她正好要上洗手間，當主席讀出她的名字時，她頓覺一切暝暝中注定：「能夠得到這麼多認可是我非常大的榮幸，也給我很大的鼓勵。」她坦言電影中「陳念」這個角色是從影以來最難演的：「她跟我的個性完全相反，是個離我很遠的人物，甚至電影拍完了，她對我來說仍是謎一樣的人物，不過我深深感覺到陳念真的活在我的心裏。」她又憶述電影在剛剛開機的兩星期，導演曾國祥認為她演是演了，但看上卻沒有光彩，令她當時有點自責，覺得自己不爭氣、很無能，甚至討厭自己，後來導演和監製許月珍安排一位心理輔導師與她交流，以及用遊戲方式帶她進入陳念的世界，才令角色得以成功。

至於今屆最佳導演曾國祥其電影《少年的你》被網民批評故事以內地為背景，又起用內地演員，難以認受它是「香港電影」，他在專訪中解釋：「我是香港人，是香港電影孕育長大，我的電影怎說也滲透着強烈的香港精神，那就是『不服輸』。即使電影在內地拍攝，但絕不乏創作者應有的態度和角度。」

而榮獲最佳攝影的余靜萍，是2018年跳樓身亡的歌手盧凱彤（Ellen）的太太，她在專訪中提在Ellen在出事前一天兩人曾視像通話：「她睡着了，還說了一句夢話：『欸？我跟Yoyo（岑寧兒）唱了一首歌，很快樂很好聽的，是甚麼歌啊？』然後她就突然醒過來，還問我是不是講了夢話。」於是Ellen出事後余靜萍就邀請岑寧兒主唱由Ellen作曲及填詞的電影主題曲。