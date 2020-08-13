【4度探訪蒙古】吳雨霏目睹雛妓慘況心已碎...

歌手吳雨霏育有一對子女，在疫情下甚少公開露面，但生活仍十分忙碌，她笑言變身「Play Group」老師，Kary說：「自己花咗好多心力教導兩歲嘅囝囝Asher戴口罩、勤洗手，又經常上網學習育兒方法，一手一腳製作教材，會做勞作、小實驗，小兄妹留喺屋企都唔會覺得悶。」

而疫情亦令Kary感受到家庭幸福彌足珍貴，她說九個月大小女兒Galilee比大仔柔弱，令Kary好想保護她。一直關心女童權益的她，覺得世上並不是所有女孩都有幸福的成長環境，自言曾四度探訪蒙古，親身了解一名女孩因缺乏父母的愛而成為雛妓，令Kary心痛不已，回港後，她看了好多不同有關女童權益的書，又舉辦紀錄片分享會，與親友分享相關議題。

早前Kary應慈善機構邀請拍攝呼籲片，希望喚起大家關注疫情下發展中國家女童面對的威脅。她說：「知道過去半年間，疫情加劇發展中國家嘅貧窮問題，女孩更容易被迫童婚，以換取食物和禮金救助家人。15歲太年輕了！她們準備好成為妻子和媽媽嗎？」未來Kary希望多花時間陪伴子女成長，亦期待子女長大後可以欣賞她在台上唱歌表演。