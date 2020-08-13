紀念日要叫外賣？高級餐廳一覽

每逢遇到特別節日或活動，如約會、紀念日、情人節、生日、升職等，香港人都愛出街食飯慶祝，一個限聚令，可能打亂了唔少人的計劃，幸好現時很多高級及星級餐廳都推出高質外賣，想二人世界、節日慶祝，可以從中、法、日、意菜都挑選，保證在家都可以如期慶祝！

限量美食盒

上環米芝蓮一星餐廳TATE Dining Room最近推出家居餐飲體驗及網上美食購物平台「Date by TATE」，逢星期二至星期六提供每日30份的美食盒，除了有自家製的麵包籃，前菜包括龍蝦燉蛋及蟶子、魷魚麵配魷魚乾及芹菜沙律、臘腸醬配紅桑子啫喱及穀物多士及煙熏烏頭魚配薯仔芥末沙律，主菜則是法國牛油麵包焗Mayura牛柳配烤青蘆筍及四川牛肉汁或紹興酒番茄釀藍龍蝦（2選1），之後還有48個月Comté芝士配醃子薑及杧果熱情果香蕉慕斯配白朱古力，客人亦可按需要加添其他菜式或甜品，甚至請餐廳協調餐飲配對或音樂清單，令用餐體驗更佳。

南美風味

由法國米芝蓮三星級餐廳Mirazur的前主廚Ricardo Chaneton創辦兼任行政總廚的MONO，於星期一至六推出STEREO BY MONO外送服務，有2款南美風味的套餐，菜式包括有秘魯風味的原隻烤雞、釀入西班牙大紅蝦及牛油果沙律的委內瑞拉玉米餅、法國鵪鶉配黑豆飯或士多啤梨果醬和白朱古力夾心Alfajor曲奇等，兩款套餐還配有藜麥酸麵包和薰衣草蜜桃批伴蜜糖，幾個人享用都夠。

高級日式燒肉

上環過江龍燒肉名店Yakinikumafia推出了全新的Home Experience 2人或4人燒肉套餐，2人套餐會有尾崎和牛肉眼扒，尾崎和牛燒肉拼盤內有霜降、中等和赤食，再加胡麻沙律、松露鹽燒枝豆、2人份越光米飯、2人份「Big Eye」燒烤醬、醃青瓜及日本大根伴柑橘。4人餐則加多1件尾崎和牛里脊肉，套裝會連埋Iwatani烤爐，夠晒體貼。另外，8月會為非會員提供Wagyumafia的專業尾崎和牛切割服務和壽喜燒套餐。

全天候法式美饌

中環米芝蓮二星餐廳Écriture推出外賣自取及送餐服務「Écriture a la Maison」，大家可於網上訂購幾款套餐，除有2人及4人的Calligraphy晚市套餐和Library of Flavours晚市套餐，還有星期一至五供應的平日三道菜午餐或星期六日的週末六道菜午餐，當中菜式有Pate en Croute配香草沙律，以及和牛三文治、魚子醬海膽撻或油封Pyrenees小羊肩；惠顧外賣或送餐服務，配葡萄酒可享75折。

創意割烹料理

尖沙咀主打割烹料理體驗的HAKU，推出4道菜的外賣自取套餐，前菜有清新的日本番茄‧萵菜，之後客人可於馬頭魚‧藍青口或日本鯛魚‧松子青醬，主菜則是油脂均勻的日本A4和牛‧澳洲冬季黑松露或日本A4和牛‧珍珠洋葱，主食是波士頓龍蝦或南非鮑魚意大利飯，每道菜的做法滲入不同的風格，讓食客保持驚喜。

意國皮埃蒙特菜

銅鑼灣主打意大利皮埃蒙特菜式的CASTELLANA HONG KONG推出「Casa Castellana」的外賣餐單，單點菜式包括小牛肉配吞拿魚、水橄欖及鯷魚醬炮製的Vitello Tonnato、加入杜松子酒的芝士蛋黃醬和勒蓬廷山Vigezzo Valley火腿脆片做成的Carbonara 'Au Koque'、意大利鮟鱇魚Coda di Rospo及Tagliatelle ai Ricci di Mare，另外還有3道菜、4道菜套餐選擇，以及適合5位用的家庭及辦公室外賣或自取分享餐單。網站還有教客人加熱菜式的方法，唔怕浪費了師傅的一番心機。

拍片教你煮

灣仔法國餐廳Maison ES由本地名廚Esther Sham主理，餐廳最近推出「L’ESpress預煮式三道菜餐單」，為保持新鮮感，菜式會定期更換，如美國Prime Rib Eye、龍蝦湯配松葉蟹肉、香煎法式雞胸肉等，外賣餐單還會附上教學筆記和影片，教客人如何用最簡單的方式享煮，保證不會失手。首次惠顧的客人可獲HK$100優惠券，惠顧2客或以上可獲指定紅或白酒一枝。

高質家常宴客菜

和老人家聚會，多數吃中菜，中環星級食府國金軒最近推出價格親民的外賣自取套餐，菜式包括野菌炒牛仔肉、陳皮蒸黑豚肉餅、碧綠油帶子和滑蛋鮮蝦仁等，每個小菜還配老火湯或湯羹1碗，連煲湯的工夫都慳番。想隆重一點，可選用主餐牌的菜式，如乳豬鵝肝醬窩巴或陳皮醬油鴨等，現時單點外賣有9折，隨時可和家人吃高質素的中菜。