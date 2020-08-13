【香港美食】小方歎冰鎮菠蘿油　黃文意力捧咖喱魚蛋

「Made in Hong Kong」可能成為歷史。而香港有美食天堂美譽，究竟藝人覺得邊樣「香港製造」嘅食品冠絕全球呢？

方力申：「香港製造嘅地道小食，其實我好唔地道，因為我媽咪係北京人，由細到大食嘅都係好簡單屋企嘢，我媽咪冇食過嘅嘢，基本上佢都唔會帶我去食，我記得第一次食缽仔糕，可能係16歲之後，白糖糕呢啲全部未食過。當然如果要揀我最識食嘅、依家都會食嘅梗係冰鎮菠蘿油，個牛油係個精粹！舊牛油係凍嘅，外面個菠蘿包係熱嘅，仲要上面係脆，真係不得了，配合埋港式奶茶，真係下午茶嘅完美絕配。（唔怕肥咩？）怕吖，所以一年食唔到3次，要食最完美一定喺現場食，即係啱啱出爐個timing乜都最好嘅，咁我就豪畀佢啦！」

黃文意：「香港冠絕全球嘅美食，梗係咖喱魚蛋啦，一嚟佢成本好平，但係佢製作方法令到個魚蛋非常之特別好味，加上佢比起其他小食好似漢堡包同薯條，價格非常之平，小學生都可以用零用錢買得起。細個嗰陣有大食會，每人要求整一樣嘢食，咁我屋企會整咖喱魚蛋豆卜，咁佢烹飪方法真係好易，小朋友都可以參與製作，同埋佢一定係好受歡迎，我諗唔起有邊個香港人係唔鍾意食咖喱魚蛋。」

「六合彩女神」李芷晴：「舊式茶餐廳嘅沙嗲牛肉麵，以前係婆婆帶我去一啲冰室度食，依家間唔中都會去深水埗搵番啲舊式茶餐廳，希望食番個種味道，係一個好特別嘅回憶，仲有蛋撻，基本上香港茶餐廳嘅食物都好好食。」

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《愛．回家之開心速遞》嘅「李莫仇」張詩欣：「如果要講代表香港嘅食物，我一定會揀老婆餅，感覺好似香港獨有，有時我趕住出門口都會食老婆餅頂肚，同埋老婆呢個字眼，就算用其他語言都冇辦法表達出呢種親切感。」