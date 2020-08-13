內地疑再推「限韓令」！韓星遭禁微博發文

2016年底內地實施「限韓令」，煞停了不少韓星於內地的活動，令韓星代言的廣告在內地紛紛被下架，演出活動大部份叫停，不少已經拍好的韓劇包含李鍾碩參演的《翡翠戀人》、Rain的《八月未央》、朴敏英的《錦衣夜行》播出都受到壓制。前年「限韓令」一度逐步放寬，不過，隨即政局轉變，日前多名韓國藝人於中國的抖音賬號被封，近日更又傳韓星被禁止在微博甫文。

一名內地粉絲在韓國歌手黃致列的官方粉絲cafe提問，現在是否都不用微博，黃致列回覆稱已不能用了，不只是他，其他韓星也是，希望所有關係能快點回復，有消息指出，該規定疑似只針對「韓國籍」的藝人，如果同屬一個韓團，但並非韓籍成員，是不受此限制。

韓國女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa，於12日下午在自己的微博上載新單曲的預告圖，但其他三名成員只在Lisa的貼文按讚，並沒有在自己微博發文，有網民發現成員Jennie、Jisoo、Rose於8月4日發文後，都沒有再更新，但她們仍有上線、按讚紀錄，只是沒有甫文，因此引起網民議論紛紛。