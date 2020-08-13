做乜喊得咁淒涼？吳沚默每滴眼淚都係經歷

被喻為TVB「文青女神」的吳沚默（Momo），早前推出了兩本新書還連踩三劇《刑偵日記》、《BB大晒》及《一笑渡凡間》，工作相當忙碌，差點連瞓覺都冇時間，連拍三劇，角色經常轉來換去，挑戰性甚高，但Momo亦樂於接受挑戰：「三個劇嘅角色都好唔同，個個我都好喜歡同拍得好投入，記得拍《一笑》嘅時候，因為我個角色都幾慘，試過拍一場喊戲，Cut咗機我都繼續喊，導演都嚇一嚇，問我有冇事，我喊住話冇事。」

出書兼拍劇，事業看似一帆風順，事實卻不然，Momo去年曾經過半年冇工開，收入銳減當然難捱，但最大問題是喪失自信心，Momo說：「因為喺無綫都有份底薪，所以經濟唔係最大問題，反而嗰個時候，最大問題係失去咗希望，因為我屋企人唔喺香港，朝早起身冇人，瞓到幾點冇人理，唔使返工，真係好迷茫，好彩當時同個女仔一齊住，佢係社工嚟，我有一日問佢可唔可以傾下偈，佢當時話如果我需要專業咨詢可以幫我轉介，但唔可以自己做，因為朋友係唔得，但我同佢講，我只係想傾下偈，我哋仲特登約出去餐廳傾，當時我同佢講，我冇嘢做，我覺得冇人想睇我做戲……」

這時，Momo有所感觸哭起來：「點知我講完，我朋友即刻喊……我問佢做乜你喊呀？佢話覺得好傷心，因為一個鐘意拍戲嘅人，覺得冇人想睇佢演戲，係一件好難受嘅事，佢戥我好心痛…」Momo邊說邊哭，要停一停才能再說下去：「我好多謝佢陪我度過嗰一段時間。」

除了曾遇上事業低潮，原來愛情方面，Momo都遇過「渣男」，受過愛情重傷：「記得啱啱大學畢業嘅時候，第一次同一個已經喺社會工作緊嘅男仔拍拖，一齊咗冇幾耐，已經發覺佢好少搵我，我當時仲同自己講，可能出嚟社會做嘢嘅人係咁，仲以為自己思想好成熟，點知等咗三個禮拜，有一晚深夜頂唔住打畀佢，點知係一個女仔聽，令我終於明白發生乜嘢事。」發現男友一腳踏兩船，當然有跟對方對質，但感情已破裂，她亦決定分手，當然十分傷心：「我喊咗好幾日，但喊完、痛完就算，唔會再浪費時間去諗。」

愛情經歷當然不會只有苦沒有甜，Momo笑言曾跟一位「韓男」拍拖，還跟對方試過「愛的錯摸」：「異地戀，記得有一次我有幾日假，特登唔講畀佢知去咗韓國，去到佢樓下打畀佢，點知，佢喺電話另一邊靜咗一陣，再同我講，佢係我間房入面…我聽完即刻爆喊，因為我再飛返香港，見嘅時間又小咗。」雖然愛得甜蜜，但始終兩人分隔兩地，很難有未來，所以最後都是分手收場。

場地提供：台北：寬巷子＠海港城