《反黑路人甲》馮盈盈中槍身亡？湯怡扮學生妹陪客

由王浩信、張振朗和馮盈盈等演出的無綫劇《反黑路人甲》今晚又有多幕騎呢場面。高彬（張振朗演）質疑張細倫（王浩信飾）是外行人，想上頭叫停臥底行動但不果。鐵頭（陳志健飾）在獄中絕食，其妹Cherry（湯怡飾）求舞廳負責人水姐（蔣家旻飾）前往探監，但水姐要Cherry以難堪條件作交換，最後Cherry被迫玩制服誘惑，以「學生妹」造型短裙上陣做陪客，最後幸得高彬阻止。

張細倫為演活蔣家遺孤蔣世龍的身份，在背脊塗上幾可亂真的人體彩繪，以代真正紋身，希望憑紋身的氣勢壓倒一班社團兄弟，升任坐館一職。另一邊廂，Angel（高海寧演）懶得再理張細倫，但張細倫自責辜負與Angel的約定演出她的劇集，不惜逃離安全屋冒雨找Angel道歉，更寫下欠單給她，及後離開時，Angel見濕身的William背部透出大個紋身而被嚇到眼凸。最後張細倫返安全屋時，卻遇上槍手追殺，而一直在旁安排臥底工作的Rachel（馮盈盈飾）為保護對方而膊頭和心口中槍，張細倫在危難間堅守秘密，槍手突然停止行動，原來一切都是警方上頭的一個對臥底壓力測試，要知道張細倫在冇受過專業訓練下會否爆出秘密，不過，最後他都不負眾望，原因是張細倫一早知道這是一個測試，因為在返安全屋前收到一個來路不明的短訊，一心以為Rachel通水，但Rachel卻稱沒有，令到二人大惑不解。