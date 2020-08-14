偷食傷盡「寶寶」心？馮盈盈留聯名單位原因係…

現年26歲前港姐冠軍馮盈盈入行至今，都可算是「話題女王」，感情生活更備受關注，去年年尾宣布與拍拖四年的同居男友「寶寶」鍾文浩（Martin）分手，昔日愛巢更已放租，分手約四個月之後，Martin更被指疑有新歡，不過，盈盈也不愁寂寞被指極速暗撻28歲大隻仔主播鄭衍峰，兩人看似各自各精彩，但原來卻暗藏不少秘密，有指盈盈、Martin以及鄭衍峰的「三角關係」，欲斷難斷！

有傳去年盈盈因與鄭衍峰發生感情被Martin揭發，盈盈曾一度求對方諒解，最終她卻「搶先」於社交網自揭「分」訊，令Martin深受傷害！對於這個傳言，盈盈接受專訪時，淡然回應：「都係我哋兩個人之間嘅事啫，大家要move on，但絕對唔係外界所諗咁樣，我同Martin到依家都關係友好，大家有良好溝通，好似據我所知，佢又再回復單身嘞，而我主演嘅新劇《反黑路人甲》就出街，佢都話要追睇，好支持我。」對於有傳她「清空」了二人聯名戶口，盈盈回應：「唔係事實，聯名個單位亦出租成功，只係未過禁售期（2012年政府推出辣招，購入住宅物業，3年內賣出需要付額外印花稅）。」她還強調所有負面傳聞都不是事實，流言一定會不攻自破，至於同Martin有冇機會復合？她只回應：「總之關係好好。」

至於跟鄭衍峰是否拍拖，盈盈依然沒有正面回應，但就大讚對方「夠成熟」：「好細心、好成熟，會好多面咁去諗嘢，我就比較率直，一凹一凸，可以互補缺點，但依家都係工作為先，雖然係我嘅角度，做演員都要有感情生活，有對象傾訴，先有新嘢出到嚟，可以互相支持同鼓勵，但依家真係做嘢先，好想做一個全方位演員，感情事隨緣。」

談到拍攝TVB劇《反黑路人甲》，盈盈直言相當開心：「因為我係周星馳粉絲嚟，知道呢套劇類似電影《喜劇之王》，真係好開心！（邊場戲最難忘？）喺中環度畀王浩信扯甩衫個幕，因為天雨關係，要擇日重拍，第二日拍嘅時候，因為想一氣呵成，所以由頭拍過，當時雖然係凌晨，但都有好多車來車往，不過，我都豁出去，唔理途人嘅眼光，盡力去拍，所以相當難忘。」

場地：The Stadium