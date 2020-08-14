東方日報C1：馮盈盈傳偷食鄭衍峰穿煲求「寶寶」原諒

現年26歲的馮盈盈，與舊愛「寶寶」鍾文浩（Martin）分手後各自精彩，但原來有指她於分手前，已跟大隻仔主播鄭衍峰「撻着」，更一度求Martin原諒，但轉頭又公開「分」訊，傷盡舊愛心！不過，盈盈受訪時力撐與舊愛關係很好，還踢爆Martin最近又甩拖，回復單身！

前港姐冠軍馮盈盈，入行至今一直是「話題女王」，感情生活更備受關注。去年底，她宣布與拍拖4年的十優醫生同居男友「寶寶」Martin分手，並將昔日愛巢放租，分手約4個月，Martin被揭有新歡，而盈盈也不愁寂寞，被指極速撻着28歲主播鄭衍峰。這對舊情人看似各自各精彩，但原來暗藏不少秘密，有指盈盈、Martin及鄭衍峰的「三角關係」欲斷難斷！

爆Martin回復單身

有傳盈盈去年與鄭衍峰暗生情愫，被Martin揭發後一度求對方諒解，最終卻又「搶先」在社交網自揭「分」訊，令Martin深受傷害！對於傳言，盈盈早前接受專訪時淡然回應：「係我哋兩個人之間嘅事啫！大家要Move On，但絕對唔係外界所諗咁樣。我同Martin到依家都關係友好，大家有良好溝通，據我所知，佢好似又再回復單身喇！我主演嘅新劇《反黑路人甲》出街，佢都話要追睇，好支持我。」對於有傳她清空了二人的聯名戶口，她說：「唔係事實，聯名個單位亦成功出租，只係未過禁售期（指政府『辣招』，3年內轉讓物業要付額外印花稅），冇得出售。」她強調所有負面傳聞都不是真，流言必定會不攻自破，至於有否復合機會，她只說：「總之同佢關係好好。」

感情生活助演戲

至於與鄭衍峰是否拍拖，盈盈依然沒有正面回應，但就大讚：「佢好細心、成熟，會好多面咁去諗嘢，我就比較率直，一凹一凸可以互補缺點，但依家都係工作為先。雖然喺我嘅角度，做演員要有感情生活、有對象傾訴先有新嘢出到嚟，可以互相支持同鼓勵，但依家真係做嘢先，好想做一個全方位演員，感情事隨緣。」

談到新劇《反黑路人甲》，盈盈直言相當開心：「因為我係周星馳粉絲，知道呢套劇類似電影《喜劇之王》，真係好開心！（邊場戲最難忘？）喺中環畀王浩信扯甩衫嗰幕，因為天雨關係，要擇日重拍。第二日拍嘅時候，因為想一氣呵成，所以由頭拍過，當時雖然係凌晨，但都車來車往，不過我都豁出去，唔理途人眼光，所以相當難忘。」

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