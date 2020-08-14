白羊：人緣、桃花及財運較旺，做生意、銷售業等，多予笑容善用人脈，將有利開單等。

金牛：桃花運雖好，但情緒及家庭運略為不穩，宜多加自律，親子及感情關係將更和諧。

雙子：精神稍遜，辭令、集中及思考力或較不穩，但人緣及桃花運較佳，社交運尚佳。

巨蟹：社交運佳，聯誼會友，節目多采多姿！但財運略為不穩，開支較大，需多加節約。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職及謀事等重大公事，宜多尋意見，別為阻撓而洩氣。

處女：工作運稍為回升，但財運稍遜，做生意的朋友，開單、簽約及謀事等需多予耐性。

天秤：社交運稍佳，但人事問題和變動或會較頻，避免介入他人事端，以免禍從口出。

天蠍：事業運稍遜，但鬥志較盛，求職、轉職或謀事等，就算偶有阻力，也能勇往直前。

人馬：旅遊運較佳，但體能不穩，出門、公幹、出勤等，宜注意飲食，爭取休息和睡眠。

山羊：情緒及家庭運不穩，夫妻關係卻具改善空間，保持正面，意見分歧也能增進了解。

水瓶：情緒及家庭運稍遜，戀愛運略為不穩，已婚及同居朋友，處理家事時宜多予耐性。

雙魚：工作運較佳，但體能稍遜，或會影響集中力，宜多注意溝通、傳訊及文書等工序。