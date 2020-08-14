抗疫裝備提升　打造潔淨安樂家居

【營業資訊】本港疫情持續且來勢洶洶，在這非常時期，大家都不敢鬆懈，盡量減少外出。很多人大部分時間都留在家中又或在家工作，不如趁這段時間提升抗疫裝備，打造一個潔淨安樂家居予家人，守護你和家人的健康，合力輕鬆對抗疫情。

Panasonic nanoe 納米離子空氣清新機系列

近日疫情再次蔓延令大家都人心惶惶，疫症期間無論你身處在家中、辦公室或任何室內的環境，都希望室內空氣保持潔淨衞生，空氣清新機是不可缺少的防疫產品。Panasonic nanoe 納米離子空氣清新機系列，配備獨有的nanoe納米離子技術，能依附在病菌上，抑制細菌的活動能力，有效去除高達99.99%病毒及細菌，包括H1N1(人類豬流感)、H5N1(禽流感)、O157(大腸桿菌)及金黃葡萄球菌(抗藥性)#及可去除H3N2流感病毒。nanoe 納米離子技術更能徹底滲透衣物纖維，抑制致敏原及異味#。配備HEPA多功能過濾網，除可去除高達99.97%小至0.3微米的微細懸浮粒子(包括PM2.5)，亦有效抑制致敏原，守護你和家人的健康。

Panasonic變頻式ECONAVI冷暖分體式空調機E系列及smaller變頻冷暖LE/變頻淨冷LS系列

用家選購空調機時，除了考慮到製冷及製暖的功能，現在就更要選擇有空氣淨化功能的產品。Panasonic分體式空調機就提供了比一般過濾網更佳的nanoe納米離子空氣淨化技術，用家甚至可以獨立開啟空氣淨化功能，猶如空氣清新機。一般空調機配備的過濾網，不能阻隔空氣中的微細污染物，細菌及病毒。Panasonic 於香港市場隆重推出的分體式空調機E系列，除了固有去除PM2.5達99%的nanoe-G技術之外，更新增加強版nanoeX技術。nanoeX水分子在及抑制細菌、病毒、除味，如煙味、汗味及寵物分泌物上擁有更超卓的表現。

nanoeX生產器每秒釋放4.8萬億粒nanoe-X*1，而且比nanoe-G在空氣中的壽命更長，滲透力更強，能滲入傢俬纖維，全面提升室內空氣質素。在關掉空調機後，nanoe空氣淨化系統的過濾除菌功能就會自動啟動，積聚在過濾網上的病毒及細菌會被nanoe淨化，長時間保持家居空氣乾淨清新以及空調機內部的潔淨。

Panasonic「愛衫號」銀離子除菌洗衣機 NA-120VX7及Panasonic直驅變頻葉輪式洗衣機NA-FA80X1

疫症期間難免要出門上班或購買生活必需品，不少人都會擔心病菌沾染於衣物上，會將病菌帶回家。Panasonic「愛衫號」銀離子除菌洗衣機 NA-120VX7及Panasonic直驅變頻葉輪式洗衣機NA-FA80X1，配備光動銀離子（Blue Ag+）除菌技術，富含銀離子（Ag+）的水流有效去除細菌，再配合UV紫外光照射衣物，催化銀離子的除菌功效，徹底除菌高達99.99%*。此外，銀離子除菌功能可在常溫水下使用，防止衣物因高溫洗滌而褪色或收縮，更環保節能，同時減少衣物損傷。