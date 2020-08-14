戀事多　Miley Cyrus受訪自爆16歲失身

美國天后Miley Cyrus傳與拍拖未夠一年的男友Cody Simpson分手，而昨日Miley接受主持Alexandra Cooper的網台節目時自爆16歲時失身俾影星前夫里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）！

現年27歲的Miley在訪問中暗爆失身俾前夫，她說：「我並冇完全奉獻俾男人直至16歲，但我最終嫁俾呢個男人。」此外，Miley亦透露首次拍拖是與兩名女子同時搭上。」Miley和里安2008年因合演電影《最後的歌》（The Last Song）撻着，二人於2012年訂婚，但最終二人於13年分手，兩年後復合，2018年12月二人拉埋天窗，直至去年8月二人宣布分開，里安隨即申請離婚，今年1月才完成離婚手續，Miley回復單身！

與里安拍拖之前，Miley曾與多名圈中人拍拖，童星出身的她11歲已與另一童星Dylan Sprouse拍拖，之後亦與歌手Nick Jonas拍拖。2010年她曾與天王Justin Bieber約會即惹來緋聞，事後Justin否認指對方不是他杯茶。2011年Miley與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兒子柏德烈拍拖3年，期間Miley更見埋阿諾。公認雙性戀的Miley曾與同性模特兒Stella Maxwell與Kaitlynn Carter發展戀情。