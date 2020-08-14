【營事檔案】韭菜蝦仁炒蛋　打破單調

韭菜蝦仁炒蛋是蝦仁炒蛋的變奏，特地加入了韭菜，令食咪層次豐富，營養亦上一層樓。（作者提供）

鮮甜的蝦仁配搭炒蛋，一直都是絕配，無論是大小朋友都十分愛吃，但有時吃得多亦會略感單調。今次介紹的蝦仁炒蛋與平日食慣的有少許不同，這次會在食譜中加入韮菜，令菜式的風味更上一層樓。

雞蛋 維持免疫力

雞蛋是一種十分普遍的食材，很多時每餐都必見它的蹤迹，事實上它的營養價值十分豐富。雞蛋擁有豐富蛋白質，為人體提供多種必須的胺基酸，蛋白質能幫助人體細胞建構和修復、維持免疫力。同時，雞蛋內的蛋黃富含維他命A、鐵質、膽鹼等營養。當中維他命A可以護眼；而膽鹼則能幫助人體腦部的發展和記憶力，對大腦有益。

韭菜 豐富礦物質

韭菜自身便帶有一種特別的味道，令菜式的層次感變得豐富。韭菜擁有豐富的膳食纖維、維他命C和K，還有鈣質、鉀質等礦物質。每100克的韭菜，便能提供一天超過60%的維他命C攝取需求。維他命C能幫助增強抵抗力，而維他命K則有助維持血液正常凝固的功能和保護骨骼健康，是不可或缺的營養素。此外，蝦仁在煮熟後會呈現橙紅色是因為含有蝦青素。蝦青素具有増強免疫力和抗氧化的功效，更能幫助減低身體中壞膽固醇的形成，有助維持心臟健康。

【韭菜蝦仁炒蛋】

材料：

韭菜 1束

蝦仁 8隻

雞蛋 2隻

醃料：

鹽 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

調味料：

鹽 半茶匙

做法：

1.把韭菜切段、打散雞蛋。

2.把蝦仁用醃料醃約15分鐘。

3.熱鑊落少許油，放入韭菜和蝦仁，煮至蝦仁變色。

4.放入雞蛋炒散後和其他材料拌勻便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。