Note 20即日開訂　8.28正式上市

上周Samsung發表了下半年旗艦機Galaxy Note 20系列，話咁快官方就公布了行貨開售消息。港行Galaxy Note 20系列即日起接受預訂，並於8月28日正式公開發售，當中Note 20提供8GB RAM+256GB ROM版本，備有霧光銅、霧光綠、霧光灰三色，建議零售價約$7,400。而Note 20 Ultra則升級用上12GB RAM，並提供256GB ROM及512GB ROM兩個容量，前者有霧光銅、亮光黑、亮光白三色，建議零售價約$9,200；後者則有霧光銅、亮光黑兩色，建議零售價約$10,000。

一如以往Samsung旗艦機的開售情況，早買除咗早享受，仲有其他着數，凡於即日至9月10日早鳥優惠期間購買Galaxy Note 20系列，將免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機乙對。買家更可於10月31日或之前以5折優惠價入手專屬保護套，並於2021年3月5日或之前享受4個月免費YouTube Premium服務。

Galaxy其他家族成員也將於本月上市，例如Galaxy Buds Live無線降噪耳機發售日期為8月28日，備有霧光銅、亮光黑、亮光白，建議零售價約$1,500。同日發售的有智能健康手錶Galaxy Watch 3，藍牙版有41mm及45mm兩個尺寸，LTE版則只有45mm，顏色統一提供霧光黑、亮光銀兩色，售價約$3,330起。至於平板電腦Galaxy Tab S7及S7+則提早於8月21日見街，售價約$5,000起。