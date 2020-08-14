Shaniqwa Jarvis聯名鞋款　唯美花海

如果只介紹Shaniqwa Jarvis這個名字，可能你未必會知道佢係邊個，但其實呢位以花卉攝影為人所認識的攝影師，其作品一直都有出現喺你身邊，就算你冇買過都肯定有見過。例如她早年為Supreme拍攝的Shane MacGowan Photo Print Tee及兩年前與洛杉磯潮牌FEAR OF GOD副線系列ESSENTIAL合作所推出的一系列單品，服飾背部一幅相當唯美感覺的攝影作品正是出自其手。對於擅長透過鏡頭將真實故事與生動情感傳遞的Shaniqwa Jarvis，花卉攝影就是她最具代表性的設計語言。

擁有20多年攝影經驗的Shaniqwa Jarvis，從小就受父母影響而對攝影產生濃厚興趣，於成長階段亦是通過攝影去尋找與父母相關的回憶，攝影就成為她與家人的一種聯繫方式，因此她選擇當上攝影師作為終身職業。除攝影外，Converse對於她亦別具意義，因為她第一對Chuck Taylor All Star就是祖父母送的禮物，收到後她更拍攝了自己穿上的照片送給祖父母。

是次Shaniqwa Jarvis首度與Converse聯名合作，以對家庭的頌歌作為主題，Chuck Taylor All Star CX鞋面就印上一張她於墨西哥之旅以雙重曝光拍攝的花卉攝影作品，寓意是向她的父親送上花卉表達敬意。而鞋舌刻意選擇白色燈芯絨製成，亦是因為她父親經常穿着燈芯絨褲款。隨同聯名鞋款登場的還有一款採用330 GSM全棉面料製成連帽衞衣，背部同樣有一幅與鞋款相同的花卉攝影作品，而且更是以數碼印花方式製成後縫於背部，整體質感更為細膩。