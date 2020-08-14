美甲控必學　指甲油均勻上色大法

疫症當前，美甲店都是少去為妙，只要掌握上色小技巧，在家美甲一樣冇難度。（互聯網）

手是女人的第二張臉，除要勤於保養外，不少絲打都有美甲的習慣。但是Gel一次甲的價錢也不便宜，而且疫情期間也不宜長時間與人近距離接觸。既然多了時間在家不如試試自己動手吧！第一步當然是由純色開始，但是想塗得均勻也非易事，以下的步驟和重點不妨學起來！

第1步：保持指甲清潔

在正式塗指甲油前，先用化妝棉沾取一點酒精，再於甲面上擦拭。此舉能將油脂和灰塵擦走，令隨後塗的指甲油效果更持久。

第2步：先塗慣用手

一開始塗的時候往往需要耐性，所以最先不妨把難操作的塗好，再塗另一邊的手。簡單來說就是右撇子先用左手塗右手，左撇子用右手塗左手。

第3步：第一層是底油、最後一層是亮甲油

上色之前必先塗一層底油，底油相當於底妝第一步用的隔離霜，可保護指甲之餘，更可讓顏色光澤更強，同時有助防止色素沉澱。而亮甲油則代表妝容的定妝一環，有助鎖住顏色，令效果更持久，同時又可起到保護作用，防止刮花，但注意要等指甲油乾透後才塗上。

必記重點：

除了塗抹步驟要正確，以下一些重點也不可忽略。

a.控制用量：在拿出刷子的時候，用瓶口把其中一邊的指甲油刮掉。控制用量，便更容易塗得均勻。

b.三文治上色法：把指甲分成三下刷上顏色，先把刷子輕放在指甲中央的最末端，讓刷子呈扇形，一筆畫到尾，然後再以同樣的方法塗指甲兩端。切忌來回的掃，要三筆到底。

c.包邊防止掉落：把指甲油掃到甲尖時記得打橫掃兩下包邊，防止指甲油從脆弱的邊緣開始脫落。而且包邊後會顯得更飽滿，更有光澤感。

d.冰水加速風乾：塗指甲油最崩潰的莫過於當你塗好了之後，卻不小心刮花了。其實要讓指甲油加快乾透，可以把手浸在冰水裏，但要等2~3分鐘稍乾了之後才浸，才會乾得快。

e.手部護理：美甲之餘，也不要忘記手部護理，消毒完雙手要及時塗上護手霜鎖住水分，晚上再敷手膜，便能防止主婦手的形成。