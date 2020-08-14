月餅早鳥優惠折扣一覽：網店、餐廳、連鎖店

早前搜羅了一列酒店的月餅早鳥優惠，今次就輪到各大店舖，由網站、連鎖店至餐廳的出品都有不同的優惠，大家可以揀啱心水再出擊，幫自己慳荷包。

網店之選

3盒以上免運費

Dolce Dolce Kitchen & Gourmet今年推出的西西里檸檬奶黃月和松露奶黃月，現時至8月31日推出折扣優惠，除了可獨立選購，如果2款口味同時間各買1盒，最低有約82折，惠顧3盒以上免運費。

環保包裝

著名月餅品牌望月，今年新推集合流心奶黃月餅及流心抹茶月餅的流心雜錦月餅，配以100%甘蔗纖維製造的月餅杯取代透明膠杯，相當環保。由現時至8月31日推出早鳥優惠，最低約75折。於官網購物至指定價錢，可享免費直送。

健康低糖

社企iBakery今年有麥芽糖醇製作的迷你蛋黃白蓮蓉月及十年陳皮豆沙月餅配Jooove Cha果茶禮盒，由現時至9月4日享有約9折優惠。

大量訂有着數

esca的流心鹹蛋帕爾馬芝士奶皇月餅選用素食芝士、椰奶和日本雞蛋等製作，不含防腐劑，由現時至8月16日推出不同的折扣，買小量的出品會有8折，20盒至49盒有75折，50盒或以上有7折，消費滿指定價錢，港島區可享免費送貨。

幸福摩天輪滋味

由出身自著名米芝蓮3星食府的網店松谷烘焙（Choco Bakery）烘焙師，今年為自家品牌推出「幸福摩天輪月餅套裝」，有6件流心奶黃月餅配上月球小夜燈，可以足不出戶都可以在家「賞月」，還可以將盒變成摩天輪，是節日小確幸。早鳥優惠每盒平逾HK$100，優惠至9月10日，選購5盒或以上更可免運費。

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餐廳之選

法式風味

高級法式糕點咖啡店DALLOYAU由現時至9月3日，推出的PARIS MOON奶黃月餅禮盒有約9折優惠，禮盒除以巴黎名勝作設計，加入玉兔、燈籠等元素，混合中法色彩，用來送給外國朋友也不錯。

優惠2揀1

餐飲集團1957 & Co首度推出雙黃白蓮蓉月餅禮盒，由現時至8月31日之前購買，可獲7折優惠，會員則可選擇買2送1優惠，留意集團全線餐廳都可購買禮券，之後於餐廳十里洋場和家上海換領。

分時段不同優惠

高級中菜唐人館今年推出經典雙黃白蓮蓉月餅及迷你匠心奶黃月餅，按不同時間有不同的折扣，由現時至8月31日享約72折，9月1日至9月29日則約8折，愈早買愈抵。

星級滋味

中環米芝蓮星級中菜廳都爹利會館，今年新推流心奶黃月餅，再配上2款新設計的禮盒，較特別是8件裝的限量版LED燈籠月餅禮盒，紅噹噹的立體設計，相當好意頭。由現時至8月17日，王牌月餅禮盒可按不同的購買數目享有早鳥優惠，最抵約76折。

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連鎖店之選

最低57折

鴻星中菜由現時至8月31日，推出特早價優惠，包括如雙黃白蓮、奶黃月、金華火腿瑤柱月等約10款月餅，只要於網店或分店選購，最多可享有57折優惠。另外，用指定信用卡，由現時至10月1日可低至68折購買。

一次過嘗三款口味

咖啡連鎖店星巴克今年有朱古力咖啡麻糬月餅、伯爵紅茶麻糬月餅和雲呢拿奶黃月餅3款口味，由現時至8月25日購買，享有9折優惠。

美式流心滋味

最平59折

香港榮華餅家由現時至9月2日，多款月餅會以約6折發售，若以指定電子支付方式結帳可享59折優惠。冰皮如雪燕繽紛．燕窩冰皮月餅禮盒、杧果粒粒綠豆蓉、珍珠朱古力斑蘭豆蓉、黑芝麻軟心綠豆蓉和榴槤綠豆蓉等約10多款口味。其他還有雙黃白蓮蓉月餅、低糖雙黃白蓮蓉月餅和伍仁金華火腿月餅等，選擇相當多。