【星媽合唱團】係愛呀！鍾嘉欣胡杏兒互唱對方出道歌

藝人鍾嘉欣上月由溫哥華返港為無綫拍重頭劇《兒科醫生》，但無奈第三波疫情爆發，拍攝工作需延遲。呢日佢搵好友胡杏兒一齊喺屋企唱K，二人因2011年合拍劇集《耀舞長安》而成為好友，佢哋更互唱對方嘅首本名曲，杏兒嘅第一隻劇集歌《幸而》同埋嘉欣嘅第一隻劇集歌《發誓》，二人唱到七情上面，相當投入。

佢哋分別以英文留言回憶相識過往，嘉欣表示：「我們都是歌唱界的新手。她的第一首歌是《幸而》，而我的第一首歌是專輯《金牌女兒紅》中的《發誓》。順便說一句，《幸而》是整張專輯中我最喜歡的歌。此後，在2008年，我們真正成為歌手，然後在2011年與耀舞長安合作，這開始了我們的友誼。再次回來香港與我的好朋友一起唱她的歌，對我來說真的很捧。時光飛逝，感謝友誼長存。」而杏兒亦大讚好友：「耀舞長安將我們帶在一起，我感到非常高興，你真是一個可愛，善良的女孩，您值得擁有現在的一切。現在，我們都長大了，過去的瘋狂工作時間已經過去了，而你生活在世界的另一端，我們仍然能一起演唱我們的第一首歌，這絕對是一個值得紀念的時刻。」