防水真無線選購攻略　落雨聽歌也不怕

夏天為大地帶來雨水，出街遇着失魂雨都咪話唔頭痕，尤其是戴住真無線耳機聽歌，隨時連耳機都整濕埋。為此不少廠商都為新一代真無線耳機加入生活防水功能，減低雨水或汗水對耳機的傷害。以下介紹幾款夏天新抵港的真無線耳機，防水靚聲之餘，幾百元有交易！

SOUL S-FIT六色誘人

美國潮牌SOUL新推出的S-FIT真無線耳機，採用符合人體工學的Freebit翼形鎖設計，加上IP67防水防塵防撞功能，定能迎合戶外人士要求。耳機備有黑、藍、紅、綠、藍綠及粉紅六色選擇，每邊耳機僅重4.8g，支援AAC和SBC編解碼器及藍牙5.0技術，使用時間長達6.5小時，而跟機充電盒可為耳機額外充電4次。

JLab GO AIR平價路線

JLab GO AIR真無線耳機走三百元有找的平價路線，內置8mm動態單元及MEMS微機電咪高峰，支援藍牙5.0及單耳機使用，搭配磁吸式充電盒令播放時間長達24小時。還通過IP44防水測試，落雨戴出街都冇問題。另一賣點是增設全觸控式操控，可按個人喜好轉換Signature、Balanced及Bass Boost三種EQ模式。

Amazfit PowerBuds心率監測

針對戶外運動用家，Amazfit PowerBuds破天荒加入磁力式耳掛，只需將耳掛吸附在耳機上方，就唔怕做運動時耳機掉下；還具備IP55功能，無懼灰塵、雨水或汗水入侵。另一賣點是能透過PPG心率傳感器，收集用家的運動數據，預設戶外跑步、健走、踏單車3種模式，搭配專屬手機App便能收到數據提示，提加運動安全性。

1MORE ColorBuds豌豆靚聲

1MORE新推出的ColorBuds用上豌豆形外殼，配以真空電鍍層及NCVM真空色彩工藝，耐磨之餘支援IPX5防水規格，做運動做到大汗淋漓都不用擔心。而且每邊耳機僅重4.1g，配以最新Qualcomm晶片支援aptX、AAC技術，加上cVc 8.0雙咪高峰降噪技術，播歌和通話音色有保證，輕觸耳機面板便能簡單操控。